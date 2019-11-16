Стало известно о многолетней слежке ФСБ за обвиненным в шпионаже американцем

За американцем Полом Уиланом, арестованным в России по обвинению в шпионаже, установили слежку еще в 2007 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как удалось узнать журналистам, Уилан, тогда еще морской пехотинец США, заинтересовал ФСБ в первый же раз, когда посетил Россию. Его телефон прослушивался: в беседах он говорил, что связан с разведкой и хочет получить некоторые секретные данные. Возможно, он говорил это в шутку, однако, по информации источников издания, он активно налаживал контакты с бывшими и нынешними сотрудниками спецслужб.

Сообщается, что он каждый год в течение 10 лет приезжал в Россию — как правило, в Москву и в Санкт-Петербург — и заводил новые знакомства. Одному из новых знакомых он в качестве подарка привез книгу заочно осужденного за госизмену бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина, подписанную автором.

В июне Уилан призвал лидеров стран, гражданином которых он является, публично поддержать его. Он располагает паспортами США, Канады, Ирландии и Великобритании.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая гостайну. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.

Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники «Коммерсанта» рассказали, что на ней, предположительно, находился список личного состава одного из подразделений ФСБ.

Уилан считает свой арест местью за антироссийские санкции США. Российские власти подчеркивали, что Москва не будет обменивать его на арестованных за границей российских граждан.

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