В Думе ответили на предложение о минимальной зарплате бюджетников в регионах

Законопроект о повышении минимальной зарплаты бюджетников в регионах не подкреплен какими-либо экономическими расчетами. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает ТАСС.

«Подобные инициативы вносились на рассмотрение парламента неоднократно. При этом они не имеют под собой никаких расчетов», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что в качестве другого примера подобного проекта он привел предложение законодательного собрания Республики Адыгея, выдвинутое в августе текущего года.

Как стало известно ранее 15 ноября, парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект, по которому врачи, учителя и работники культуры в регионах должны получать зарплату, минимум в два раза превышающую прожиточный минимум.

Средства на повышение зарплат авторы предлагают брать из доходов, «увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы». По их мнению, новый закон мог бы вступить в силу уже с 1 января 2020 года. Никаких вычислений они действительно не приводят.

24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, до 12 130 рублей. Повышение произойдет с 1 января 2020 года и затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых является госслужащими. В отдельных регионах рост МРОТ достигнет 12 550 рублей за счет районных надбавок и коэффициентов. По закону МРОТ индексируется ежегодно и равняется прожиточному минимуму.

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