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Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

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Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Документ доступен в думской базе данных.

В случае принятия изменения коснутся врачей, учителей и работников культуры. Парламентарии считают, что месячная заработная плата не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Средства на повешение зарплат предлагается брать из доходов, «увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, до 12 130 рублей. Повышение произойдет с 1 января 2020 года и затронет около 3,2 миллиона человек, половина из которых является госслужащими. В отдельных регионах рост МРОТ достигнет 12 550 рублей за счет районных надбавок и коэффициентов. По закону МРОТ индексируется ежегодно и равняется прожиточному минимуму.

В июле сообщалось, что ниже 15 тысяч рублей оказались зарплаты четверти российских работников сферы образования. При этом у порядка семи процентов зарплата была и вовсе меньше МРОТ. На втором месте по доле сотрудников с оплатой ниже минимальной находится сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На третьем — сфера транспортировки и хранения, административной сферы и сопутствующих дополнительных услуг.

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