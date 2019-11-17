В московском клубе подстрелили мужчину

В одном из ночных клубов Москвы мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В молодого человека выстрелили из травматического пистолета в воскресенье, 17 ноября, около пяти часов утра на Новом Арбате. Пострадавшего госпитализировали, его текущее состояние не уточняется. По предварительным данным, раненого зовут Артем.

По факту нападения проводится расследование.

В начале ноябре сообщалось о семилетней девочке из Вологодской области, которая получила ранение из пневматического ружья во время игры. Юная россиянка и ее 13-летний брат нашли оружие в доме у родственников. Пострадавшую доставили в больницу, у нее обнаружили травмы века и глаза.

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