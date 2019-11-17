Матч с участием дагестанской футбольной команды завершился массовой дракой

Матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между астраханским «Волгарем» и махачкалинским «Легион-Динамо» завершился массовой дракой. Трансляция велась на YouTube-канале астраханского клуба.
В потасовке приняли участие футболисты обеих команд, запасные и болельщики. Драку остановили сотрудники клубов и стюарды.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Александр Степанов и Юрий Удунян.
«Волгарь» лидирует в дивизионе «Юг» ПФЛ, набрав 46 очков. «Легион-Динамо» занимает девятое место с 23 очками.
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