Лукашенко отказался менять конституцию к выборам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает РИА Новости.

«Глупо было бы заявить, что к президентским выборам мы сменим конституцию», — сообщил он журналистам.

Лукашенко подчеркнул, что обновление белорусской конституции возможно, но спешка в этом вопросе неприемлема.

19 апреля Лукашенко высказался о необходимости изменения конституции. В частности, президент отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе. При этом он пообещал, что новая конституция «не будет приниматься нахрапом» и возможные изменения будут вводиться не ранее чем через два года, когда пройдут намеченные на 2019 и 2020 годы парламентские и президентские выборы. Лукашенко допустил, что вариант новой конституции будет представлен им в ходе предвыборной кампании, если он примет решение участвовать в них.

Современная Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.

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