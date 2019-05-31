Лукашенко анонсировал принятие новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении принять новую конституцию или внести изменения в действующую. Об этом сообщает БелТА.

«Очень ускорились процессы. Наша конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения. А потом мы сядем и обсудим», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что разработкой новых положений белорусской конституции будут заниматься профессионалы, «прошедшие жизнь». Кроме того, в Белоруссии планируют изучить опыт европейских государств в вопросах конституционного права.

19 апреля Лукашенко высказался о необходимости изменения конституции. В частности, президент отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе. При этом он пообещал, что новая конституция «не будет приниматься нахрапом», и возможные изменения будут вводиться не раньше, чем через два года, когда пройдут намеченные на 2019 и 2020 годы парламентские и президентские выборы. Лукашенко допустил, что вариант новой конституции будет представлен им в ходе предвыборной кампании, если он примет решение участвовать в них.

Современная конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.

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