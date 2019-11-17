Футболист нокаутировал девушку-фотографа

@bubbaprog / Twitter

В США девушку-фотографа нокаутировали во время матча команд колледжей Джорджии и Оберна. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста Тимоти Берка.

В одном из эпизодов квотербек колледжа Джорджии провел силовой прием на сопернике Брайане Херрийне. Последнего вытолкнуло из-за пределов игровой площадки, где он врезался в девушку-фотографа. От сильного удара она потеряла сознание.

Девушке потребовалась помощь врачей. Как отмечает издание The Sun, она была доставлена в больницу. Встреча завершилась победой футболистов из Джорджии со счетом 14:0.

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