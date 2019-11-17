В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам

Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Задержанием занимались сотрудники центра противодействия экстремизму и бойцы Росгвардии. Как отмечает агентство, участников турнира проверяют на причастность к событиям, которые произошли в Москве 27 июля. Задержанных доставляют в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский.

Также, как пишет ТАСС, среди задержанных — Владислав Барабанов, который проходил по делу о массовых беспорядках, но позже обвинения с него были сняты.

Как сообщает издание «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных задержали на турнире как минимум 70 человек. Утверждается, что среди них пятеро несовершеннолетних.

27 июля в центре Москвы прошло шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от трех до 10 тысяч человек. Полицейские задержали более тысячи активистов, несколько человек впоследствии стали фигурантами уголовных дел и получили реальные сроки.

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