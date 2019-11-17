Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что договор был заключен в 2017 году. Воробьева рассказала, что к С-400 также проявляют интерес еще несколько стран Ближнего Востока, не уточнив, какие именно.

Саудовская Аравия по условиям договоренностей, кроме комплексов С-400, должна получить противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», системы ТОС-1А, автоматические гранатометные комплексы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103. Договоренность о сделке была достигнута на встрече президента России Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться и против наземных объектов.

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