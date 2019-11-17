На Украине потроллили сборную России после поражения от Бельгии

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко отреагировал на разгромное поражение сборной России бельгийцам в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Пост доступен в Twitter-аккаунте журналиста.

«1:4 от Бельгии дома. За это дают титул чемпиона Европы?» — написал журналист. Вероятно, Вацко имеет в виду комментарий тренера сборной Станислава Черчесова, который подчеркнул, что команда будет стремиться к максимальной цели на Евро.

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Пост встретил смешанную реакцию пользователей. Одни поддерживали высказывание Вацко, другие напротив, отмечали, что насмешки в данном случае неуместны.

«Когда мы были заодно — выигрывали чемпионат Европы. А теперь некоторым лишь бы [уколоть] соседа», — напомнил Kostya Kinvestor.

«Как ни крути, они дошли до четвертьфинала чемпионата мира, а мы где?» — поинтересовался 4eMoDan.

16 ноября российская сборная принимала Бельгию в Санкт-Петербурге. Отечественные футболисты пропустили четыре мяча, единственный гол в составе сборной России забил защитник «Спартака» Георгий Джикия. Обе команды уже гарантировали себе попадание на чемпионат Европы-2020.

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