Женщина сорвала джекпот и потратила его на увеличение груди себе и сестрам

Жительница английского города Уитли Бэй, графство Тайн-энд-Уир, выиграла три миллиона фунтов стерлингов в лотерею (248,5 миллиона рублей) и потратила часть денег на увеличение груди себе и двум сестрам. Об этом сообщает издание The Mirror.

После получения выигрыша 36-летняя Сара Кокингс (Sarah Cockings) потратила почти 10 тысяч фунтов (827,8 тысяч рублей) на операцию по увеличению груди для двух своих сестер — 37-летней Эммы (Emma) и 32-летней Алекс (Alex). Спустя два года она сделала аналогичную операцию себе. Теперь люди останавливают ее на улице и спрашивают: «Это та самая лотерейная грудь?»

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Также Кокингс купила дом для родителей и автомобили Mini Cooper и Range Rover Sport. Кроме того, она восстановилась в университете, так как ее мама хотела украсить каминную полку фотографией с выпускного дочери.

Британка отметила, что ее шестилетний старший сын всем рассказывает, что его мать выиграла в лотерею. Она подчеркнула, что несмотря на покупку дома и автомобилей, живет нормальной жизнью и не тратит деньги впустую.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Нью-Тредегар, графство Кэрфилли, узнала, что выиграла в лотерею, через несколько минут после того, как ей сообщили, что она исцелилась от рака груди. Новости настолько потрясли женщину, что она пошла в ванную и лежала там два часа, пытаясь осознать все произошедшее.

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