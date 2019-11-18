Экономика Киева удостоилась похвалы

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Киева с «В-» до «В». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру».

В агентстве ожидают, что город полностью погасит долг перед центральным правительством в конце 2020 года после завершения строительства объектов инфраструктуры. Это позволит сократить прямой долг Киева на 50 процентов к 2021 году. Также в агентстве отметили сильные показатели бюджета, поддерживаемые высокими темпами восстановления украинской экономики.

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В агентстве также полагают, что неопределенность по поводу отставки мэра Киева и даты следующих местных выборов, которые должны пройти в 2020 году, не окажет негативного влияния на способность города выполнять долговые обязательства.

В сентябре S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до «В». Решение было принято на фоне улучшившегося макроэкономического управления, накопления валютных резервов, ускорения роста экономики, а также сокращения бюджетного дефицита.

В октябре Всемирный банк улучшил прогноз на 2020 год по росту ВВП Украины с 3 до 3,7 процента. Международный валютный фонд в октябре также улучшил прогноз по росту украинской экономики — с 2,7 до 3 процентов.

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