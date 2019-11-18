Умер старейший солист балета Мариинского театра

Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте заведения.

Артист умер после продолжительной и тяжелой болезни. Подробности не раскрываются. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Владимир Лопухов — сын заслуженного балетмейстера РСФСР Федора Лопухова. Он родился в Оренбурге 23 ноября 1943 года. В Мариинском театре служил с 1964-го до 1987 года.

12 ноября стало известно о смерти бывшего балетмейстера Большого театра Станислава Власова, партнера по танцу Марины Кондратьевой, Людмилы Власовой и Екатерины Максимовой. Ему было 84 года.