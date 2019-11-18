Мир
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
В России захотели ужесточить правила продажи алкоголя
Снежный апокалипсис в Приморье сняли на видео
Хвостатого мальчика сочли воплощением божества
Две трети российских АЗС уличили в обмане покупаталей
Слабым местом России назвали ее жителей
В России нашли способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях
Возвращение украинских кораблей назвали шагом к миру Москвы и Киева
Преподаватель вывел на доску похабное письмо и шокировал студентов
Рассекречены документы о помощи СССР в освобождении Словакии от нацистов
Новости партнеров

США окрестили могильщиками НАТО

Перейти в «Мою Ленту»

США наравне с Турцией являются могильщиками НАТО, поскольку используют альянс в своих интересах. Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага Александер Ной.

«До недавнего времени исключительно США преследовали свои интересы, в том числе через НАТО, в течение нескольких лет это делает и Турция. <...> НАТО размывается, и я могу только приветствовать это», — добавил Ной.

При этом он заметил, что альянс не может внести такой же вклад в стабильность в Евразии, как настоящее сближение между Западной Европой, США и Россией. «Вербальные риторические упражнения из Брюсселя о том, что НАТО должно быть вовлечено в европейскую безопасность, нужно понимать как общее место», — подчеркнул депутат.

Ранее в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США раскрыли «типичный» план нападения на Россию
В США ответили на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Другие материалы рубрики
Мир00:0314 ноября

Кто здесь власть

Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
22:1317 ноября

Раскрыты преступления британских солдат над мирными жителями Афганистана и Ирака

21:5117 ноября

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

21:1017 ноября

Россия прокомментировала возвращение кораблей Украине

Мир00:0112 ноября
Эво Моралес

Самый боливийский лидер

Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
19:0517 ноября

Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля

14:4117 ноября

Опубликованы секретные документы компартии Китая о лагерях для мусульман

12:5717 ноября

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Мир00:0211 ноября

«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»

Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
12:4517 ноября

Лидер Ирана обвинил «иностранных врагов» в организации протестов

05:4117 ноября

Россия поможет Кубе восстановить железные дороги

04:4517 ноября

Стало известно о состоянии Трампа после посещения госпиталя

Россия
Россиянам назвали повышающие риск преждевременной смерти факторы
«Рэкет, поджоги и уйма веселых историй»
Как российский поселок с сотнями шашлычных стал памятником эпохе 90-х
В Москве прошли массовые эвакуации
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
Выпивший смертоносный «Российский коньяк» рассказал об ощущениях
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянок домогаются в университетах — как с этим бороться?
Российские калмыки начали съезжаться на протест против бывшего главы ДНР
Все материалы
Мир
Раскрыты преступления британских солдат над мирными жителями Афганистана и Ирака
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Россия прокомментировала возвращение кораблей Украине
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Стало известно о встрече Джонсона с бывшим агентом КГБ после отравления Скрипаля
Все материалы
Бывший СССР
Украинской медицине предрекли крах при Зеленском
«Меня не считали за своего»
Казахские студенты все чаще уезжают в Россию. Почему они чувствуют себя чужими на родине?
Украинские военные заявили о ликвидации «опасного боевика» ДНР
Россия и Литва обменялись шпионами
За двух россиян отдали двух литовцев и норвежца
Названа версия гибели украинских мигрантов в Польше
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
Тбилиси вновь охватили акции протеста
Все материалы
Экономика
Во Франции рассказали о «дедолларизации» России
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
Россияне стали реже отдавать долги досрочно
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
В Думе ответили на предложение о минимальной зарплате бюджетников в регионах
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат
Все материалы
Силовые структуры
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
Сергей Ткач«Я же маньяк, я серийный убийца»
В советской Украине он убил более 30 девочек. Его искали лучшие сыщики и Ванга
СКР отчитался о расследовании хищений на Восточном после возмущения Путина
«Он мог стрелять по всем, но этого не сделал»
Очевидцы — о трагедии в благовещенском колледже
Замечание девушке переросло в массовую драку в Дагестане
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Пенсионер на внедорожнике повздорил с пешеходом и смертельно ранил его ножом
Все материалы
Наука и техника
Airbus решил создать самолет без вредных выбросов
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
В перуанской пустыне снова нашли загадочные гигантские рисунки
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Названы самые вредные сладости
Все материалы
Спорт
Обматеривший тренера и сбежавший со стадиона Роналду объяснился
Евгения Медведева«Сделать лучше я не могу»
Медведева снова не попала в финал Гран-при. Трусова упала, но все равно победила
Несущийся на полной скорости мотоцикл сбил гонщика
«Не думал, что местные СМИ так легко провоцируют игроков»
Журналисты пытались затравить Юргена Клинсманна, но тот стал звездой «Тоттенхэма»
Отсидевший Мамаев прокомментировал свое возвращение в футбол
Россия разгромно проиграла Бельгии
Команда Черчесова пропустила четыре мяча в домашнем матче
Матч с участием дагестанской футбольной команды завершился массовой дракой
Все материалы
Культура
Ротару вернется в Россию на заработки
Тайна Моцарта
Эта музыка стала самой известной в мире. Кто на самом деле ее написал?
Мединский оценил фильм с эротическими сценами фразой «кино, которое нам нужно»
«Мы обзывали их спортсменами, это было оскорблением»
Брейк-данс включили в программу Олимпиады. Что ждет культуру хип-хопа дальше?
Раскрыты подробности о новых сериях «Ну, погоди!»
Артур Пилявин«Все земное стало странным…»
Этот артист сделал самый таинственный альбом 90-х и погиб. Музыку до сих пор не издали
«Индиана Джонс мира искусства» отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер объяснил отказ Европы поддержать резолюцию против нацизма
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Российская модель Playboy выложила интимное фото в ответ на шутку Павла Воли
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о трех сотнях перенесенных операций
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Борьба с пожарами обернулась для блогерши ненавистью в интернете
Все материалы
Ценности
Опубликовано последнее прижизненное видео с Аллой Вербер
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Супермодель вышла в свет в прозрачной блузке без нижнего белья
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Официант пролил вино на дорогую сумку гостьи и породил споры о ее подлинности
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Косметические тестеры в магазинах оказались смертельно опасны
Все материалы
Путешествия
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
В США столкнулись два самолета
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Все материалы
Из жизни
Преподаватель вывел на доску похабное письмо и шокировал студентов
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Голые фермерши с животными попали в эротический календарь
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Умер слон-убийца по кличке бен Ладен
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Порноактрисы устроили откровенную фотосессию в историческом музее
Все материалы
Marussia B1: из России с любовью
Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют
Роскошь со спецсигналами
Mercedes-AMG S 63, BMW M760Li и другие дорогие и быстрые машины с мигалками
Премьеры главной мотовыставки мира
Самые интересные новинки шоу EICMA в Милане
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Линейка Honda в России сократится до одной модели
Nissan Almera сменил поколение и получил турбомотор
Создан 3500-сильный грузовик с 27,9-литровым двигателем
Все материалы
Дом
В признанной аварийной семь лет назад российской многоэтажке рухнула стена
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Раскрыта полная стоимость «Москва-Сити»
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Telegram переедет
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев
В России на месте свалок посадят дубы
Все материалы