США окрестили могильщиками НАТО

США наравне с Турцией являются могильщиками НАТО, поскольку используют альянс в своих интересах. Об этом РИА Новости заявил депутат бундестага Александер Ной.

«До недавнего времени исключительно США преследовали свои интересы, в том числе через НАТО, в течение нескольких лет это делает и Турция. <...> НАТО размывается, и я могу только приветствовать это», — добавил Ной.

При этом он заметил, что альянс не может внести такой же вклад в стабильность в Евразии, как настоящее сближение между Западной Европой, США и Россией. «Вербальные риторические упражнения из Брюсселя о том, что НАТО должно быть вовлечено в европейскую безопасность, нужно понимать как общее место», — подчеркнул депутат.

Ранее в ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы. Макрон также сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

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