Казахстан отверг приглашение на переговоры Путина и Зеленского

Предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского было озвучено в качестве темы для обсуждения экспертов. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Вы должны понимать, что об этом Елбасы (титул лидера нации в Казахстане, который носит Назарбаев — прим. «Ленты.ру») говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения», — сказал он.

Тлеуберди отметил, что слова Назарбаева не являются официальной позицией властей республики, и уточнил, что Министерство иностранных Казахстана не направляло официальных приглашений в Москву и Киев.

12 ноября агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане. Позже глава украинского МИД Вадим Пристайко заявлял, что Назарбаев действительно озвучивал подобное предложение в ходе личной встречи с Зеленским, однако, по его словам, оно было без какой-либо конкретики. Позже он отметил, что официальных предложений от Казахстана не было.

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