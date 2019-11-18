Россияне вложили миллионы в пирамиду «Корпорация Ромашка» и прогадали

В Иркутске задержали основательницу финансовой пирамиды «Корпорация Ромашка». Ее участники вложили туда более 30 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

В полиции установили, что для финансовой пирамиды в одной из социальных сетей была создана закрытая группа. «Особым спросом пользовались так называемые VIP — или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65 процентов годовых», — говорится в сообщении. Чтобы получить возможность заключать такие сделки, необходимо было «осуществление взноса на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора». Таким образом, потерпевшие не могли потом отстаивать свои права в суде, поскольку у них не было ни подписанных соглашений, ни подтверждений финансовых операций.

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В МВД предположили, что первые вкладчики смогли получить внушительный доход и начали рассказывать об этом партнерам по бизнесу и друзьям. О приостановке выплат «Корпорация Ромашка» объявила в мае. Тогда компания объявила о запуске нового проекта по переработке конопли: прибыль от этого обещали на уровне от 20 до 40 процентов. В ходе проверки выяснилось, что компания не только не обладает необходимой производственной базой, но там также нет квалифицированных специалистов. В итоге возбуждено уголовное дело, подозреваемая, имя которой не называется, находится под домашним арестом.

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