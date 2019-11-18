Российского академика заподозрили в присвоении недвижимости

Следователи проводят обыски в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, следственные мероприятия проводятся в рамках дела о превышении должностных полномочий — 77-летнего экс-управделами отделения Эдуарда Скубнеского подозревают в заключении договора служебного найма на безвозмездной основе с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым.

Согласно договору, жилой коттедж, находившийся в собственности государства и предоставлявшийся по договору соцнайма действующему главе отделения, был приватизирован. В 2014 году недвижимость была оформлена на имя дочери Асеева, занимавшего пост председателя СО РАН с 2008 по 2017 годы.

Источник агентства пояснил, что семья Асеева сейчас живет в незаконно приватизированном коттедже. Ущерб бюджету оценивается в более чем 67 миллионов рублей.

30 октября сообщалось, что директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска. По мнению Колачевского, оснований для обыска у спецслужб не имелось.

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