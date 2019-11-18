Слабым местом России назвали ее жителей

Несмотря на свою могущественность, Россия имеет несколько слабых мест. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu, перевод которой опубликовало «ИноСМИ».

В материале говорится, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, особенно из-за огромной территории и военной мощи. Тем не менее, страна имеет четыре слабых места. Первым из них издание называет численность населения: после распада СССР количество жителей России едва достигало 140 миллионов. «Площадь территории России составляет 17,07 миллиона квадратных километров, а население — 140 миллионов человек, что мировой державе совсем не по статусу», — говорится в материале.

Еще одним слабым местом России называются трудности в управлении многонациональным народом. Как отмечают журналисты, управление народами «дорого обходится», поскольку различия между ними, в том числе религиозные, «представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности».

Мононаправленность экономики и неудачное географическое положение также являются слабыми местами РФ, говорится статье. «В стабилизирующейся мировой обстановке, сегодня, когда экономика становится все важнее, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение», — добавляют авторы публикации.

Последним в списке слабых мест стала сложная международная обстановка. По мнению журналистов, США оказывают на Россию давление, а страны Восточной Европы не имеют положительных эмоций, связанных с ней.

Ранее, в октябре, Sohu сообщило, что США не нападают на Россию благодаря ее ядерному потенциалу. Отмечалось, что Вашингтон опасается Москвы даже после распада Советского Союза. «В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — говорится в материале.

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