Все ядерное оружие России способно десять раз уничтожить материковую часть США, пишет Sohu.

Китайский портал отмечает, что Москва располагает ядерной триадой (стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами, межконтинентальными баллистическими ракетами и атомными подводными лодками с баллистическими ракетами), позволяющей нанести удар по Вашингтону.

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Издание полагает, что наличие такого оружия останавливает США от нападения на Россию из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. Также Sohu отмечает, что в перспективе влияние Вашингтона на мировой арене может упасть, а России — вырасти.

В ноябре доктор военных наук Константин Сивков заявил, что иррегулярные формирования могут принудить американских военных к уходу из Сирии нанесением неприемлемого ущерба, блокадой баз и охраняемых объектов.

В том же месяце Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.

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