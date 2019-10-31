Армии США предложили напасть на Крым и Дальний Восток из-за ее слабости

Вооруженные силы США готовятся к войне великих держав, однако пока слабы для борьбы с Россией и Китаем. Об этом пишет Foreign Policy.

Как говорится в материале, Москва и Пекин создали мощные системы ракетной защиты, что может лишить американцев возможности действовать ради союзников в западной части Тихого океана и Восточной Европе. Это изменило баланс сил в районе Тайваня и Прибалтики, и вместо «неоспоримого американского превосходства» там теперь наблюдается соперничество. Указывается, что Вашингтону необходимо предпринимать какие-то меры, чтобы не дать России и Китаю использовать свои региональные преимущества для захвата территорий.

В качестве мер противодействия предлагается стратегия горизонтальной эскалации и причинения издержек. В этом случае в ответ на агрессию американцам нужно будет вводить эмбарго или атаковать дальние силы противника, например, российские войска в Крыму или Сирии или китайскую базу в Джибути.

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В теории такая тактика может заставить противника «воздержаться от нападения и отказаться от первоначальных целей», однако не подходит для полноценного сдерживания, говорится в статье. Это связано с тем, что Тайвань для Китая и Прибалтика для России гораздо более ценны, чем для США. В этой связи более серьезной мерой противодействия может стать более агрессивная тактика: нападение на Дальний Восток или западные районы Китая. Однако это, в свою очередь, может иметь катастрофические последствия.

Несмотря на недостатки такой стратегии, эксперты предлагают не впадать в уныние. Они говорят о необходимости разрабатывать с союзниками в регионах совместные стратегии, которые лишат Пекин и Москву возможностей захватывать территории. Отмечается, что приемлемыми с точки зрения издержек для США будут местные силы, которые смогут сорвать вторжение России и Китая в самом начале: зайти в спорные зоны первыми и ослабить противника.

Кроме того, помочь в войне великих держав должно и новое вооружение, которое сможет обнаруживать угрозы, отслеживать и атаковать силы противника издалека. В итоге главной задачей США Foreign Policy называет определение самых перспективных вариантов и выделение ресурсов.

Ранее в октябре китайское издание Sohu сообщило, что США не нападают на Россию благодаря ее ядерному потенциалу. Отмечается, что Вашингтон опасается Москвы даже после распада Советского Союза. «В ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — говорится в материале.

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