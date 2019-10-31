В США отобрали три способа уничтожения супероружия России

Существуют три способа, при помощи которых США могли бы нивелировать исходящую от крылатых ракет Китая и России угрозу, пишут в Defense News военные аналитики Брэдли Боумен и Эндрю Габель.

В своей публикации авторы вспоминают недавнюю атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и отмечают, что основная трудность в обнаружении крылатых ракет связана с их малой высотой полета. В качестве примера более серьезных угроз эксперты называют российское супероружие, способное, согласно, заявлению президента России Владимира Путина, обойти существующие системы противоракетной обороны (ПРО).

В качестве меры противодействия подобным угрозам Боумен и Габель предлагают, во-первых, назначить в Пентагоне ответственного за принятие ключевых решений, касающихся системы командования, контроля, боевого управления и связи в области, затрагивающей оборону против гиперзвукового оружия.

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Во-вторых, эксперты призывают Конгресс немедленно поддержать усилия по развертыванию космических датчиков, отслеживающих источники и распространение такой угрозы. В-третьих, противодействие крылатым ракетам США предлагается вести совместно с союзниками, в частности, Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Израилем, где, например, могли бы быть размещены соответствующие перехватчики.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», крылатой ракете практически неограниченной дальности «Буревестник», подводном беспилотном плавательном аппарате «Посейдон», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке «Пересвет».

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