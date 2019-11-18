Воробьев дал поручение в связи с расширением Зенинского шоссе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил транспортному блоку внимательно следить за выполнением работ на переезде в Балашихе и по расширению Зенинского шоссе. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 18 ноября.

«Все эти работы мы должны завершить в текущем календарном году», — сказал Воробьев на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что строительство транспортной развязки на Зенинском шоссе в Люберцах завершено на половину. Запуск рабочего движения запланирован на декабрь. Общая протяженность нового объекта составит почти 1,1 километра с перспективной пропускной способностью 17 тысяч автомобилей в сутки.

14 ноября первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова рассказала о создании сети платных автомобильных дорог. Масштабный проект предполагает строительство более 53 километров дорог, реализация рассчитана на 29 лет.