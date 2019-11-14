Сеть платных дорог создадут в Подмосковье

Сеть платных автомобильных дорог планируют создать в Подмосковье, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 14 ноября.

По ее словам, всего будет проложено 53 километра дорожного полотна. «Это огромный объем. Сроки реализации концессии — 29 лет», — отметила она.

Новые трассы пройдут через территорию подмосковных районов Солнцево, Бутово, Видное, Лыткарино, Томилино, Красково и Железнодорожный. Расчетная скорость на данных трассах составит 120 километров в час. Масштабный проект призвал повысить транспортную доступность, отметила Кротова.

Ранее Кротова рассказала, что Ярославское и Дмитровское шоссе в Подмосковье соединит платная дорога, протяженность которой составит 16 километров.

В июне этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что комплексное обустройство дорог позволило существенно сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий. По его словам, власти региона уделяют пристальное внимание вопросам развития дорожной сети.