Воробьев дал старт движению по новому путепроводу в Реутове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл движение по новому путепроводу на 16-м километре Горьковского направления Московской железной дороги в районе станции Реутово, передает РИАМО в среду, 2 октября.

Строительство объекта началось в ноябре 2017 года для ликвидации одноуровневого железнодорожного переезда. Он связал северную и южную части Реутова. Путепровод имеет четыре полосы, его общая протяженность составляет 1,2 километра.

Воробьев несколько раз лично проверял ход строительных работ на объекте. Он отметил, что проект реализован по просьбам жителей. По его словам, улучшение дорожно-транспортной сети имеет стратегическое значение для развития региона. Губернатор особенно выделил проект Проект Московских центральных диаметров (МЦД), который, по его мнению, окажет серьезное влияние на качество жизни людей.

