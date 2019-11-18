Уткин ответил на издевательства украинского журналиста над сборной России

Спортивный журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил на издевательства украинского комментатора Виктора Вацко после разгромного поражения сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

«Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы — нам, и мы, кацапы, — вам, хохлам? Правильно. Троллить. Разгромленные должны не только чистить перышки, но и обтекать. Кто нам, россиянам, напомнит об этом, если не соседи?» — написал Уткин.

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Журналист добавил, что ждет матча между сборными России и Украины на Евро-2020. «Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом», — заявил он.

17 ноября Вацко опубликовал пост в Twitter со словами «1:4 от Бельгии дома. За это дают титул чемпиона Европы?» Днем ранее сборная России проиграла бельгийцам со счетом 1:4. Единственный гол в составе российской команды забил защитник Георгий Джикия. Обе сборные уже гарантировали себе участие в ЧЕ-2020.

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