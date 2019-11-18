Иностранцы бросились вкладывать в Россию

В последнее время международные инвесторы резко нарастили вложения в российские ценные бумаги. Облигаций за последние три недели было куплено более чем на 210 миллионов долларов, а российский рынок акций с 11 по 17 ноября вырос на 140 миллионов долларов, пишет «Коммерсантъ».

Основной приток всех средств обеспечили глобальные фонды — 83 миллиона долларов. Фонды, которые ориентированы только на российский рынок, вложили 57 миллионов.

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По данным Emerging Portfolio Fund Research, Россия стала популярна у инвесторов наряду с другими развивающимися рынками. За неделю инвестиции в них выросли в восемь раз. Эксперты указывают, что на такую динамику повлияли смягчение денежно-кредитной политики ФРС и европейского центробанка, а также готовность США и Китая к сделке. В итоге инвесторы склоняются к тому, что в следующем году мировая экономика вырастет.

Иностранцев привлекает доходность российского рынка акций. В настоящий момент она составляет семь процентов, и это один из самых высоких показателей в мире.

Если смотреть в долларовом эквиваленте, то российские акции с начала года находятся в лидерах по доходности среди рисковых активов. Так, индекс MSCI EM для рынков развивающихся стран (отражает изменение цен на акции компаний большой и средней капитализации) вырос на 12 процентов. Индекс для развитых рынков прибавил 22 процента. Но индекс MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, вырос на 44 процента.

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