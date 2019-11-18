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Артур Завалунов обсудил с французами информационную безопасность

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Артур Завалунов

Начальник правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артур Завалунов принял участие в Российско-французских межведомственных консультациях по международной информационной безопасности. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Участники консультаций обсудили современную ситуацию в информационном пространстве, включая основные угрозы и вызовы в области обеспечения международной информационной безопасности. Рассмотрели общие аспекты обеспечения международной информационной безопасности, в том числе военно-политические, включая взаимодействие в борьбе против использования информационно-­коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях.

На встрече стороны занимались выработкой правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и взаимодействие сторон на профильных международных площадках по МИБ, включая рабочую группу эксперта открытого состава и группу правительственных экспертов ООН, а также ОБСЕ.

В своем выступлении начальник правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации подчеркнул, что масштабный рост различных киберугроз ставит во главу угла обеспечение информационной безопасности. Киберпреступность — глобальный вызов современности. Анонимность, скорость передачи компьютерной информации, трансграничный характер, отсутствие непосредственного контакта с объектом посягательства, возможность широкого охвата узлов воздействия — все это неотъемлемые свойства противоправных посягательств в сфере информационно-коммуникационных технологий.

На консультациях было отмечено, что злоумышленниками повсеместно используется схема совершения преступлений в отношении лиц и организаций, находящихся на территории других государств. Это затрудняет идентификацию преступников и усложняет раскрытие противоправного деяния.

Артур Завалунов отметил, что между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Министерством Юстиции Французской Республики на протяжении многих лет осуществляется плодотворное международно-правовое сотрудничество.

Как подчеркнул Артур Завалунов, новые формы и методы взаимодействия позволят решать вопросы, связанные с иными правонарушениями в сфере информационно-коммуникационных технологией. Например, Генеральной прокуратурой Российской Федерации часто блокируются материалы направленные на разжигание ненависти и розни, содержащие призывы к новому холокосту, распространяемые в сети интернет выходцами из Российской Федерации с территории Французской Республики. Однако российская сторона в этой ситуации может только нейтрализовать уже совершенные правонарушения, заблокировав доступ к ресурсам на территории Российской Федерации. Для принятия всесторонних комплексных мер по пресечению распространения националистической риторики, потребуется участие французской стороны.

В заключение Артур Завалунов заверил французских коллег в открытости российской стороны к сотрудничеству и готовности его развивать и укреплять по всем направлениям борьбы с нарушениями закона. Он подчеркнул, что любые организационные и практические меры, проводимые внутри одной страны, с учетом международного характера киберпреступлений, могут быть максимально результативными только при наличии надлежащего механизма международно-правового сотрудничества. Однако таким инструментом на настоящий момент правоохранительные органы стран мира не обладают. Попытки распространить любой из секторальных документов на все страны мира, заранее обречены на провал.

В этой ситуации существует необходимость в разработке нового правового документа, призванного регулировать порядок взаимодействия государств по борьбе с киберпреступностью, который будет отвечать современным реалиям развития криминальных вызовов в данной сфере, учитывать последние тенденции развития киберпространства и способы использования его для совершения преступлений. Такая работа должна осуществляться под эгидой и при руководящей роли ООН.

Представлять французскую сторону были приглашены посол по цифровым вопросам Анри Вердье, генеральный директор Национального агентства по защите информационных систем Гийом Пупар, представитель МВД Франции по вопросам международного сотрудничества Эмили Арно, первый секретарь посольства Франции в Москве Леонар Роллан, а также представители МИД, Министерства обороны и Министерства юстиции Франции.

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