Эрдоган заявил Трампу о поиске альтернативы F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично заявил президенту США Дональду Трампу, что не откажется от российских комплексов С-400 и будет искать другие варианты в случае отказа поставить истребители F-35. Об этом во вторник, 19 ноября, передает Reuters.

Выступая перед сторонниками по Партии справедливости и развития, турецкий лидер рассказал о своем разговоре с американским коллегой. По его словам, если Соединенные Штаты сохранят свою бескомпромиссную позицию по вопросу поставок истребителей F-35, то Турции придется искать альтернативы для удовлетворения своих потребностей в обороне.

Ранее стало известно, что американские компании Lockheed Martin и Pratt & Whitney достигли «впечатляющего прогресса» в поиске альтернативных поставщиков производимых в Турции компонентов F-35.

13 ноября сообщалось, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных ракетных систем. В обмен на это Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.

Поставки российских С-400 «Триумф» в Турцию начались в июле текущего года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару, а также неоднократно угрожал Турции санкциями за приобретение российского оружия.

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