Турция отказалась отказываться от С-400

Турция ни за что не станет отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в пользу американских систем Patriot. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в четверг, 14 ноября, турецкое агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, Анкара готова приобрести американские ЗРК, но не на условиях замены ими С-400. Такие предложения американской стороны он назвал «посягательством на турецкий суверенитет».

Эрдоган подчеркнул, что некие политики в ближайшем кругу президента США Дональда Трампа стремятся к разрыву отношений с Турцией, однако турецкое правительство настроено вести диалог как с американской, так и с российской стороной.

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Президент Турции также отметил, что позиция американского коллеги по этому вопросу стала более позитивной, а его подходы — более продуктивными.

13 ноября сообщалось, что Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и разрешение вопроса с санкциями из-за покупки российских зенитных систем. В обмен на это Анкара должна пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.

Поставки российских С-400 «Триумф» в Турцию начались в июле 2019-го. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару, а также неоднократно грозил Турции санкциями за приобретение российского оружия.

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