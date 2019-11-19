Квартиры в России захотели продавать через портал госуслуг

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность осуществления юридически значимых действий с помощью портала госуслуг. Документ опубликован на сайте правительства.

Под юридически значимыми действиями подразумеваются, в частности, заключение сделок купли-продажи имущества, создание электронных документов, их подписание электронной подписью и направление третьим лицам, включая возможность многостороннего подписания.

Материалы по теме Деньги вперед Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!

«Мы сможем встраивать наши сервисы в сервисы коммерческих организаций. Если человек приобретает, например, автомобиль, то заключение сделки через идентификацию на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) вместе с получением страховок, постановкой этого автомобиля на учет станут возможными», — прокомментировал зампредседателя правительства Максим Акимов. Для того чтобы воспользоваться такой опцией, гражданину необходимо обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) и получить квалифицированную электронную подпись.

Также на портале госуслуг планируют создать проактивную систему оповещений пользователей о возможности подать заявление на получение услуг.

С 1 ноября 2019 года Росреестр обязан уведомлять собственника, если в отношении его объекта недвижимости поступит заверенное электронной подписью заявление о переходе или прекращении права собственности на жилье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru