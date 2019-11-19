Сын Лукашенко получил новый высокий пост в Белоруссии

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что предложение выдвинуть его сына на эту должность исходило не от него. Он напомнил, что в настоящий момент Виктор является помощником президента по национальной безопасности, однако глава государства еще не решил, будет ли его сын совмещать эти должности.

«Это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко опроверг слухи о своем желании передать власть по наследству. «Пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти..." Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти», — заявил он.

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