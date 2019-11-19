Приговоренному к расстрелу в СССР пожилому милиционеру отказали в УДО

Зубово-Полянский районный суд Мордовии отказался освободить условно-досрочно 74-летнего бывшего милиционера Петра Стаховцева, отбывающего пожизненное наказание за убийство и бандитизм. Об этом сообщает Telegram-канал «Произвол силовиков».

Против ходатайства об УДО выступили прокуратура и администрация колонии, где содержится осужденный.

Адвокат бывшего милиционера намерен обжаловать решение об отказе в УДО.

Стаховцев воспользовался правом, предоставленным федеральным законом, который разрешает заключенным, отбывающим пожизненный срок, просить об УДО после 25 лет заключения. Он подал прошение в 2016 году, но получил отказ в связи с допущенным им нарушением режима. На Стаховцева оформили взыскание за то, что он пошел в туалет одетым не по форме. Заключенный, страдающий недержанием, в это время был на постельном режиме, уточняет «Медиазона».

По закону, повторное ходатайство об УДО в случае отказа осужденный может направить в суд лишь спустя три года.

Из-за отказа администрации колонии передать его прошение об УДО Стаховцев ранее объявил голодовку.

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Петр Стаховцев в 80-х годах служил в Иркутске в уголовном розыске. В 1989 году его арестовали и через два года приговорили к расстрелу — суд признал его виновным в организации банды, занимавшейся грабежами и убийствами.

В связи с распадом СССР приговор в исполнение не привели, а позже президент России Борис Ельцин помиловал Стаховцева. Смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.

Бывший милиционер никогда не признавал своей вины, заявляя, что стал жертвой оговора.

В 2018 году ФСИН сообщила о пяти заключенных, отбывавших пожизненное заключение, которые были освобождены после пересмотра приговоров в связи с гуманизацией уголовных наказаний.

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