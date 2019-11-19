Обнаружены 250 жертв французского хирурга-педофила

Французский хирург Жоэль ле Скуарнек обвиняется в сексуальном насилии над более чем 250 людьми. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Изначально его жертвами считались всего четыре несовершеннолетние девочки, однако число пострадавших постоянно росло. 18 ноября стало известно, что полиция опознала 250 потенциальных жертв Скуарнека, 184 из них уже готовы написать заявления.

Более 150 случаев сексуального насилия произошло в период между 1991-м и 2014 годом, когда хирург работал на северо-западе Франции. Он покушался как на своих пациентов, так и на соседей. Также известно, что он пытался домогаться до одной из своих племянниц.

Скуарнеку грозит лишение свободы сроком на 20 лет. Суд должен пройти в начале 2020 года.

Мужчину арестовали в 2017 году после того, как шестилетняя девочка обвинила его в изнасиловании. В доме Скуарнека провели обыски, в ходе которых выяснилось, что он хранил файлы с детской порнографией и дневники с описаниями непристойных действий по отношению к несовершеннолетним.

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