В России отобрали финалистов программы «Архитекторы.рф»

В России отобрали 100 финалистов офлайн-программы «Архитекторы.рф». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 20 ноября.

Как отмечается, финалистами стали архитекторы и градостроители, представители государственного и муниципального управления, урбанистики, городской социологии и дизайна городской среды из 62 городов России. Больше всего участников программы представляют Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Воронеж, Челябинск, Симферополь и Новосибирск.

«Мы увидели возросшее количество заявок и интерес к программе. Выпускники первого набора сегодня формируют новое качество жизни в различных регионах, уверен, финалисты второй программы также покажут отличный результат», — подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

Участникам программы предстоит пройти обучение в рамках четырех образовательных модулей. Первый из них — «Современная городская среда» — стартует в Москве 8 декабря. Кроме того, в промежутках между офлайн модулями финалисты смогут слушать лекции онлайн и принимать участие в вебинарах.

Программа «Архитекторы.рф» реализуется ДОМ.РФ по поручению президента России Владимира Путина в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке правительства и Минстроя. Ее участники обучаются архитектурным знаниям и навыкам, узнают мировые архитектурные тенденции и практики, а также получают возможность сформировать первые профессиональные контакты.

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