Актер надел женское боди и попал на обложку модного журнала

Американский актер, певец и телеведущий РуПол снялся для обложки глянцевого Vanity Fair в женской одежде. Он опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.

На снимке мужчина позирует в боди телесного цвета, расшитом стразами, и в колготках в сетку. РуПол дополнил образ белым париком, крупными серьгами и браслетами на правой руке. «Девушка с обложки», — подписал он фотографию.

Автором съемки выступила 70-летняя Энни Лейбовиц, которая делает портретные снимки для Vanity Fair с 1983 года.

Большинство подписчиков актера восхитились его образом. «Ты чертовски великолепен!» — написал один из подписчиков. «Что за детка!» — согласился с ним другой. «Простите, но моя челюсть отвалилась и упала на пол», — прокомментировал снимок третий.

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Ранее в ноябре британский певец и актер Гарри Стайлз (Harry Styles) появился на телешоу Saturday Night Live в розовой балетной бачке. Он опубликовал несколько снимков в своем Instagram-аккаунте. На одном из снимков 25-летний Стайлз прыгает, подражая балеринам. В руках он держит бокал для шампанского, а в зубах — сигарету. На другом снимке певец склонился к ноге, касаясь ее пальцами.

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