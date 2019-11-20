МФЦ заменят российские государственные органы

Многофункциональные центры (МФЦ) заменят собой федеральные и региональные госорганы к 2024 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект о госуслугах, разработанный Минэкономразвития.

Согласно документу, россияне смогут получить услуги независимо от места прописки и пребывания. Сервисы федеральных органов можно будет получить в любом центре страны, региональных и муниципальных — в любом центре субъекта. Кроме того, все услуги будут доступны в электронном виде.

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