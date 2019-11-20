Адвокат рядового Шамсутдинова опроверг новое дело после расстрела в Забайкалье

К защитнику рядового Рамиля Шамсутдинова не поступала информация о возбуждении уголовного дела из-за дедовщины в военной части, где тот служил. Об этом в среду, 20 ноября, адвокат Лев Асауленко рассказал изданию «Подъем».

По словам Асауленко, его не знакомили с данным постановлением. С Шамсутдиновым он пока работает как с подозреваемым.

Ранее издание Baza сообщило со ссылкой на отца Шамсутдинова о возбуждении военными следователями уголовного дела из-за неуставных отношениях в данной воинской части. Он утверждал, что Шамсутдинов проходит по делу потерпевшим. Тем не менее, по словам источников издания, речь может идти о другом уголовном деле: якобы во время визита комиссии из Москвы следователи узнали о неком случае, который произошел 15 сентября 2019 года.

О массовом убийстве в войсковой части Забайкалья стало известно 25 октября. По версии следствия, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев при смене караула, первым погиб командир роты. Солдат сразу сдался группе антитеррора и позже раскаялся в содеянном.

В Минобороны сообщили, что причиной расстрела мог стать нервный срыв, не связанный со службой. Однако Шамсутдинов дал показания о том, что совершил убийства из-за угрозы офицеров его «опустить».

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