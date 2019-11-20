Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает Baza.

По информации издания, отец солдата узнал об этом, когда приехал к сыну через несколько дней после массового убийства. Он утверждает, что Шамсутдинов проходит по делу потерпевшим.

Однако, по словам источников издания, речь может идти о другом уголовном деле, но также возбужденном из-за неуставных отношений в военной части № 54160. Якобы во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о неком случае, произошедшем 15 сентября 2019 года.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. По данным следствия, рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым же был убит командир роты. При этом рядовой сразу сдался группе антитеррора, а позже раскаялся. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Однако источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на это из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

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