Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, некоторые украинские политики выступали за введение в освободившуюся зону подразделений национальной гвардии и полиции. Возврат силовиков на линию разграничения вызовет зеркальный ответ со стороны ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает президент.

При этом Путин отметил определенные позитивные шаги Киева в мирном урегулировании конфликта. «Я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя, как докладывали военные, обстрелы с украинской стороны продолжаются», — сказал он.

Ранее 20 ноября Путин заявил, что американские санкции, которые были введены против России после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе, первоначально вызвали у него тревогу. По словам президента, санкции США пошли на пользу российской экономике.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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