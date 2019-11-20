На Украине усомнились в желании Зеленского добиться мира в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский не стремится завершить конфликт в Донбассе, а только играет роль миротворца. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

«Я полна недоверия к тому, что сейчас происходит... Мы находимся снова в театре, где являемся зрителями того, как Зеленский исполняет роль под названием "я тут главный миротворец"», — заявила политик. По ее словам, на несерьезность заявлений украинского президента о желании урегулировать конфликт в Донбассе указывают четыре признака.

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«Зеленский за полгода своего президентства не продемонстрировал нам ни одного законопроекта и ни одной концепции, которые были бы связаны с реализацией минских соглашений», — отметила Лукаш. Кроме того, украинский лидер демонстрирует желание «прогинаться» и извиняться перед радикальными националистами, считает она.

Экс-министр также отметила включение в качестве второй статьи расходов в государственный бюджет затрат на оборону и безопасность. «Это настрой строить военно-полицейское государство, но не мирное государство», — заявила Лукаш. Последней причиной недоверия к Зеленскому она назвала «закручивание гаек», которое проявляется в закрытии оппозиционных телеканалов и «посадках неугодных».

19 ноября Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева. По словам политика, на ближайшей встрече «нормандской четверки» он поднимет вопрос «деоккупации» региона с четкими сроками каждого этапа.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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