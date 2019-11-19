На Украине сравнили Зеленского и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет свои обязанности хуже своего предшественника на посту главы государства Петра Порошенко. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne, видеозапись которого опубликована на YouTube.

По ее словам, при Порошенко у оппозиционных телеканалов не забирали лицензии на вещание, в отличие от периода правления Зеленского. Лукаш отметила, что при премьер-министре Владимире Гройсмане было принято постановление о росте тарифов до максимального уровня, которое отменили при нынешней власти.

«При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч», — добавила политик.

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

Лукаш также отметила, что созданный Зеленским Кабинет министров Украины на 90 процентов состоит из «тех же самых лиц» — представителей правительства Арсения Яценюка и Гройсмана. «Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда», — добавила экс-министр.

При этом она подчеркнула, что действия нынешних членов правительства такие же, как и при старой власти. Лукаш считает, что никуда так и не ушел дискурс войны. «Дискурсы: свой — чужой, правильный журналист и не правильный, важно — не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается», — резюмировала Лукаш.

11 ноября стало известно об очередном снижении уровня доверия граждан Украины к новым властям страны. Если в октябре главе государства доверяли 70,5 процента граждан, то в начале ноября их доля уменьшилась до 68,2 процента. Одновременно увеличилось число тех, кто не доверяет президенту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru