Российская семья превратила заброшенную ферму в нарколабораторию

Сотрудники транспортной полиции на Дальнем Востоке обнаружили нарколабораторию, которая располагалась на удаленной ферме под Хабаровском. Об этом сообщается на сайте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В создании лаборатории по созданию наркотиков подозревается три человека, которые приходятся друг другу родственниками: мужчина, его супруга и ее брат. Отмечается, что для осуществления преступных целей они по поддельным документам выкупили бывшую ферму, которая находилась вдали от других населенных пунктов, за три миллиона рублей.

Как установило следствие, деятельностью семьи руководил некий организатор. Он давал им указания касательно организации производства наркотиков, а также выделял на это деньги. «Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты», — сообщили в полиции. Распространялись наркотики с помощью курьеров.

В ходе обысков из подпольной лаборатории изъяли более 25 килограммов синтетических наркотиков, а также более трех с половиной тонн химических веществ для их изготовления. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». На данный момент мужчин заключили под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде. Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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