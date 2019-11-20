Появились подробности об опухоли Анастасии Заворотнюк

Самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк значительно улучшилось, удаление опухолей прошло удачно и у нее есть перспектива на выздоровление. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник, представившийся другом Петра Чернышева, мужа артистки.

«Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что у Заворотнюк восстановились способности ходить, разговаривать и нормально слышать. Врачи надеются, что раковые клетки замедлят рост по сравнению с тем, как развивалась болезнь актрисы ранее. «За время болезни и лечения Настя сильно набрала вес. Но сейчас лишние килограммы начинают уходить», — отметил источник, добавивший, что Заворотнюк до сих пор находится в реабилитационном центре.

В семье Заворотнюк сообщали, что она проходит курс лечения в одной из столичных клиник. Актрисе диагностировали рак мозга в начале текущего года. В октябре ее перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов.

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