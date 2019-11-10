Заворотнюк стало лучше

Самочувствие актрисы Анастасии Заворотнюк улучшается. Об этом в своем Instagram написал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

По его словам, «самые страшные прогнозы не сбываются». «Насте становится лучше вроде бы, идет на поправку», — добавил он.

Зимой 48-летней артистке диагностировали рак мозга. 15 октября 2019 года близкие Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь. В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября сразу после выписки из Европейского медицинского центра. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

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