Семья Заворотнюк отреагировала на слова Разина об улучшении состояния актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк отреагировала на слова продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который сообщил, что актрисе стало лучше. Близкие написали пост на эту тему в специальном Instagram-аккаунте, созданном для поддержки артистки.

Родственники поблагодарили Разина за то, что тот наконец делится хорошими новостями, а не распространяет информацию о «пугающих прогнозах». При этом их удивили заявления продюсера о близком общении со звездой: «Правда, ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью, теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением».

Семья Заворотнюк присоединилась к пожеланиям скорейшего выздоровления от продюсера и отметила, что надеется на искренность этих высказываний. Близкие добавили, что когда актриса поправится, она «обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично».

10 ноября продюсер группы «Ласковый май» написал в соцсетях, что Заворотнюк «становится лучше вроде бы, идет на поправку». Он добавил, что «самые страшные прогнозы не сбываются».

В семье Заворотнюк сообщали, что она проходит курс лечения в одной из столичных клиник. Актрисе диагностировали рак мозга в начале текущего года. В октябре ее перевели в центр для реабилитации тяжелобольных пациентов.

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