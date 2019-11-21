Укушенный собакой мужчина годами ходил с живым червем в глазу

Врачи извлекли из глаза жителя индийского штата Гуджарат семисантиметрового червя. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

70-летний Джасубай Пател (Jasubhai Patel) несколько лет жаловался на боль и зуд в глазу. Врачи неоднократно осматривали мужчину, однако не могли поставить ему верный диагноз. Лишь в конце октября офтальмолог Милан Панчал (Milan Panchal) заметил в глазу пациента паразита.

«Мы вынули его живым, — рассказывает Панчал. — Пациент был под местной анестезией и чувствовал, как мы доставали червя». Врач подчеркнул, что Пателу требовалась незамедлительная операция, иначе паразит мог навсегда лишить его зрения.

«Был риск того, что червь проникнет в головной мозг человека через кровоток, — объясняет офтальмолог. — Операция длилась 25 минут. Червь двигался, поэтому было непросто за него ухватиться».

Пациент рассказал, что 12 лет назад его укусил пес. Доктора подозревают, что червь проник в глаз Патела в результате нападения собаки. «Эти паразиты живут на языках собак и кошек, — заключил доктор Панчал. — Мы отправили червя на микробиологическое и гистопатологическое исследование и ждем результаты».

В начале ноября сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, врачи извлекли из мозга пациента по имени Ван Лэй 12-сантиметрового ленточного червя. Паразит находился в его мозгу 15 лет. Ван успешно перенес двухчасовую процедуру по удалению червя в местной больнице.

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