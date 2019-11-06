Мужчина 15 лет жил с ленточным червем в мозге

В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, врачи извлекли из мозга пациента 12-сантиметрового ленточного червя. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ван Лэй (Wang Lei) впервые почувствовал недомогание в 2007 году. Левая сторона его тела теряла чувствительность, он часто страдал от головной боли.

Ван Лэй посетил нескольких специалистов, которые пытались выявить болезнь. Тогда у него диагностировали злокачественную опухоль головного мозга. Несмотря на прием назначенных медикаментов состояние китайца продолжало ухудшаться. Он начал страдать от частых припадков и провалов в памяти.

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В 2018 году доктора обнаружили, что в мозгу Вана 15 лет обитает ленточный червь. Эти паразиты обычно встречаются в желудках кошек и собак и крайне редко — у людей.

Медики рекомендовали больному пройти курс лечения без операционного вмешательства, так как червь находился слишком близко к жизненно важным частям мозга. Поскольку медикаменты никак не повлияли на паразита, хирурги решили провести рискованную операцию.

Ван успешно перенес двухчасовую процедуру по удалению червя в больнице города Гуанчжоу. «Операция была крайне рискованной. Живой червь передвигался по мозгу мужчины. Нам пришлось извлечь его полностью, иначе оставшаяся часть могла разрастись вновь», — рассказал лечащий хирург. Он также добавил, что это уже четвертый подобный случай за год. Врач настоятельно рекомендовал соблюдать осторожность при готовке пищи и пить только кипяченую воду.

Сейчас Лэй восстанавливается после операции. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о жителе китайской провинции Цзянси, в мозге которого 30 лет жил ленточный червь. Врачи успешно прооперировали его и извлекли паразита. По предположениям медиков, он мог попасть в организм из загрязненного источника.

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