Госдума узнает мнение россиян о себе и потратит на это миллионы

Госдума изучит мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных работ парламента в 2020 году.

Как сообщил изданию источник в аппарате Госдумы, на эти цели выделят 350 миллионов рублей из бюджета. Согласно плану, руководство парламента изучит общественное мнение о принятых законах и законопроектах, а также узнает оценки экспертного сообщества и представителей целевых групп.

Политолог Виталий Иванов заявил, что результаты можно будет использовать для изменения имиджа Госдумы. Также он отметил пользу такого исследования перед выборами и рассказал, что спикеры, которые примут участие в обсуждении востребованных тем, получат бонусы перед выдвижением.

Результаты таких исследований прогнозируемы, считает политолог Екатерина Шульман. По ее мнению, у Госдумы всегда низкая популярность, поэтому измерять ее одобрение в обществе — «малоосмысленно». Она добавила, что избиратели будут голосовать за конкретных кандидатов и партийные списки, а не за Госдуму в целом.

Ранее сообщалось, что Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей после принятия во втором чтении проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. В числе прочего были перераспределены средства на национальные проекты, а также выделены дополнительные средства Крыму и Севастополю.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!