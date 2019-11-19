Россиянам усложнят доступ к сигаретам

В Госдуме предложили внести поправки в Налоговый кодекс и ввести в стране минимальную розничную цену на сигареты, передает ТАСС. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы проекта указывают, что рынок активно насыщается нелегальной продукцией по экономически необоснованным заниженным ценам, которые иногда оказываются ниже налоговой составляющей. Например, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет примерно 115 рублей, нелегальные продаются по цене от 45 до 55 рублей. Депутаты предложили установить минимальную цену в 86,28 рубля.

Материалы по теме Черный пепел Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?

По данным аналитического агентства Kantar, в первом квартале текущего года доля нелегальных сигарет на российском рынке составила 10,3 процента против 7,7 процента в 2018-м.

Предложение о введении минимальной цены звучало еще в начале сентября. Инициатива тогда исходила от первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова. Предполагается, что такая мера снизит доступность продукции и поможет пресечь ввоз в Россию контрафакта и контрабанды. По оценке Катасонова, из-за этого российский бюджет потерял порядка 50 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!